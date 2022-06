Stromausfall vor ÖFB-Duell mit Dänemark: Im Prater ging das Licht aus

Und plötzlich ein Funken Hoffnung, als kurz vor 21 Uhr die Lichter angingen. Es sollte in der Tat aber nur bei einem Funken bleiben, lichterloh brannten nur die Handys der Zuschauer. Keine fünf Minuten später waren die Scheinwerfer am Dach des Stadions wieder erloschen. So sang man zu den Toten Hosen (Tage wie diese), Opus (Life is live, was sonst?) oder machte einer Lichterwelle zu den Klängen des Donauwalzers. STS trällerten „Da kummt die Sunn“.