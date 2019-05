Nach Krimi: Tottenham folgt Liverpool ins Champions-League-Finale

Es ist die Woche der Aufholjagden in Europas Fußball. 24 Stunden nach dem denkwürdigen 4:0-Sieg von Liverpool im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona schaffte auch Tottenham nach einem 0:3-Rückstand noch den Einzug ins Finale am 1. Juni in Madrid.

0:1 hatten die Londoner vor einer Woche das Hinspiel gegen Ajax vor eigenem Publikum verloren. Und am Mittwoch in Amsterdam sah es zur Pause ebenfalls nicht gut aus für die Briten.