Klopp nach Liverpool-Triumph: "Weiß nicht, wie die Jungs es gemacht haben"

Der 51-jährige Deutsche, der nun zum dritten Mal nach 2013 (mit Dortmund) und 2018 (mit Liverpool) im Champions-League-Finale steht, genoss den Moment in vollen Zügen: "Das ist eine außergewöhnliche Nacht, das haut dich um. (...) Wir hatten nach dem Spiel in Barcelona schon das Gefühl, dass noch was drin ist. An die Chance habe ich geglaubt. Nicht daran, dass es klappt."