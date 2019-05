4:0 gegen Barcelona: Liverpool schafft das CL-Wunder

Unglaubliche Fußball-Geschichten wurden in Liverpools Anfield Stadion schon geschrieben. Dienstagnacht kam die größte in der Champions League dazu: Nach dem 0:3 in Barcelona wurde der Titelfavorit im Rückspiel des Semifinales in einer packenden Partie mit 4:0 demoliert und aus dem Bewerb geworfen. Liverpool ist Historisches gelungen: Erst zum vierten Mal in der Königsklasse wurde so ein großer Vorsprung verspielt oder aufgeholt. Drei Mal war Barcelona beteiligt.

Um den Finalgegner am 1. Juni im neuen Stadion von Atlétic Madrid geht es am Mittwoch beim Semifinale von Tottenham gegen Ajax, nach dem 1:0-Sieg der Niederländer im Hinspiel in London.