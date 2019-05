Tottenhams Finaleinzug ist für Salzburg ein Lottosechser

Die Salzburger profitieren als österreichischer Meister vom Einzug Tottenhams ins Finale der Champions League, wo am 1. Juni in Madrid der FC Liverpool wartet. Denn beide Endspiel-Teilnehmer werden das Fixticket in der Gruppenphase der kommenden Saison, das für den Titelverteidiger reserviert ist, nicht benötigen.

Bei den Reds ist schon fix, dass sie sich auch über die Premier League als Meister oder Vizemeister für die Champions League qualifizieren. Bei den Spurs müsste am Sonntag in der letzten Runde der englischen Liga schon außergewöhnliches passieren, damit sie dies nicht auch schaffen. Aktuell ist Tottenham als Tabellenvierter auf einem der vier Fixplätze, die England 2019/’20 zustehen. Der Vorsprung auf den Fünften Arsenal beträgt drei Punkte, das Torverhältnis ist um acht Tore besser.

Bis zu 30 Millionen Euro

Für die Salzburger ist die erstmalige Teilnahme an der Champions League nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein finanzieller Lottosechser. Allein das fixe Startgeld beträgt zumindest 15,25 Millionen Euro. Auch die Prämie aus dem prall gefüllten Koeffiziententopf, der nach der Platzierung im 10-Jahres-Klubranking verteilt wird, kann sich sehen lassen. Aus diesem kann Salzburg mit 12 bis 15 Millionen rechnen. Allein das wären schon bis zu 30 Millionen.

Dazu kommen aber noch die Einnahmen aus zumindest drei Heimspielen, bei denen die Red-Bull-Arena mit ziemlicher Sicherheit ausverkauft sein wird, das Geld aus dem sogenannten Marktpool, das aber erst nach Saisonende 2020 offiziell berechnet wird, und mögliche Erfolgsprämien. In der Champions League wurden in der aktuellen Saison 2,7 Millionen für einen Sieg und 900 000 für ein Unentschieden in der Gruppenphase ausbezahlt.

Lostag am 29. August

Sollte Tottenham am Sonntag in der Premier League gegen Everton nicht in ein Heimdebakel schlittern und Arsenal gleichzeitig in Burnley einen Kantersieg feiern, dann wird es für Salzburg am 29. August so richtig spannend. An diesem Tag wird nämlich die Gruppenphase der Champions League ausgelost.

Fix für die Gruppenphase sind aktuell schon folgende Teams qualifiziert: FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, Chelsea London, SSC Napoli, Juventus Turin, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Paris Saint-Germain und Zenit St. Petersburg,