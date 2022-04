Nach Tod des Sohnes: Cristiano Ronaldo zeigt erstmals neugeborene Tochter

Zudem bedankt sich Ronaldo fĂŒr die Anteilnahme der vergangenen Tage. "Eure UnterstĂŒtzung ist sehr wichtig fĂŒr uns und wir haben die Liebe und den Respekt fĂŒr unsere Familie gespĂŒhrt", schreibt Ronaldo auf seinem Instagram-Account.

Dass es, bei allem Hass den es im Fußball gibt, auch wichtigeres im Leben gibt, zeigten nicht zuletzt die Fans des FC Liverpool. Ronaldos Team, Manchester United, spielte am Dienstagabend gegen die Rivalen aus dem Norden Englands. Ronaldo selbst war, ob der Ereignisse, selbstverstĂ€ndlich nicht am Feld. Doch die Fans im Stadion an der Anfield Road ließen es sich nicht nehmen, dem Portugiesen nach sieben Spielminuten (Sieben ist Ronaldos Trikotnummer, Anm.) mit Applaus und Gesang Trost zu spenden.

