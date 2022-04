Tod des Kindes: Liverpool-Fans mit emotionaler Aktion für Ronaldo

Standing Ovations und Applaus

Der schwere Schicksalsschlag bewegte nicht nur die Fußball-Fans weltweit. Auch die Zuschauer an der Anfield Road taten dem 37-Jährigen mit einer bewegenden Aktion ihr Beileid kund, indem sie in Minute 7 - der Rückennummer Ronaldos - Applaus spendeten und Liverpools Hymne "You'll Never Walk Alone" sangen.