"Herausragend": Liverpool stoppt die "unerbittliche Maschine"

Vor allem in der ersten Hälfte sah sich der Favorit, der bei einer Niederlage die K.o.-Phase verpasst hätte, massivem Salzburger Druck ausgesetzt. "Sie waren speziell in der ersten Hälfte unglaublich stark. Das wussten wir aber auch nach dem guten Spiel gegen uns und dem sehr guten gegen Neapel", meinte der Deutsche. Dass sein Team sich davon nicht überrumpeln ließ, sei den Spielern hoch anzurechnen: "Ich liebe es, dass mein Team so schlau ist, zuzuhören und dann so eine Leistung zeigt."

Ähnlich euphorisch wie Klopp reagierte auch die britische Presse auf den Sieg der Liverpooler:

The Guardian:

" Liverpool suchte sich den richtigen Zeitpunkt aus, um Europa zu erinnern, warum es die Champions League beherrscht. Jürgen Klopps Team antwortete auf den Druck mit einer standesgemäßen Leistung. Es war gegen Österreichs Meister alles andere als leicht. Liverpool ließ es aber so aussehen."