Nach Salzburgs CL-Aus: "Ziel, die Europa League zu gewinnen"

Red Bull Salzburgs Traum vom Einzug ins Achtelfinale der Champions-League ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Salzburger kassierten am Dienstag in einer rasanten Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim durch Treffer von Naby Keita (57.) und Mohamed Salah (58.) eine 0:2-Heimniederlage gegen Liverpool.