Nach dem Aus gegen Liverpool: Warum Salzburg stolz sein darf

Wenn es nach einer Heimniederlage in einem Fußballstadion von allen Zuschauern Standing Ovations gibt, ist das der eindrucksvollste Beweis dafür, dass da gerade eine besonders gutes Fußballspiel stattgefunden hat. Genau das passierte am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Red-Bull-Arena: Die Salzburger wurden mit tosendem Applaus verabschiedet - trotz des Ausscheidens aus der Champions-League nach einem 0:2 gegen den FC Liverpool.

Fast 60 Minuten war es eines der besten Fußballspiele, wenn nicht das beste Fußballspiel, das im dritten Jahrtausend in Österreich stattgefunden hat - und das, obwohl bis dahin kein Treffer gefallen war. Erst ein Doppelschlag der aktuell wohl besten Fußballmannschaft der Welt, des regierenden Champions-League-Siegers und Premier-League-Tabellenführers, beendete die Träume der Salzburger vom Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse abrupt.

Es war lange ein Hin und Her, ein Auf und Ab, ein Schlagabtausch mit offenem Visier, den die Salzburger und die Liverpooler den 29.520 begeisternden Zuschauern boten. Der KURIER hat natürlich wieder ganz genau hingeschaut: Was fiel beim letzten Gruppenspiel der Champions League positiv aus, was negativ?