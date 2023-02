Nach Erdbeben in Türkei: Trauer um Fußballprofi Atsu

"Christians Körper wurde unter den Trümmern gefunden", gab Atsus Manager Murat Uzunmehmet gegenüber Journalisten bekannt. Demzufolge hatten Such- und Rettungskräfte die Leiche in der Ronesans Residence - einem Block mit luxuriösen Hochhäusern, die in der Stadt Antakya in Hatay umgestürzt waren - gefunden.

Atsu wollte den Verein eigentlich verlassen und kurz vor dem Erdbeben aus der Türkei ausreisen, entschied sich dann aber doch zu bleiben. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor einige Jahre in der Premier League gespielt. Unter anderem beim FC Chelsea, Everton und Newcastle United.