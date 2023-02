Bundesheer-Soldaten bei Rückkehr aus Türkei mit Jubel empfangen

71 Soldatinnen und Soldaten eines Hilfskontingents des Bundesheeres sind am Donnerstag aus dem Katastropheneinsatz nach dem Erdbeben in der Türkei zurückgekehrt. Die Truppe der Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) landete am Nachmittag am Flughafen Wien-Schwechat und wurde unter anderem durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun empfangen. Es sei Zeit, Danke zu sagen, betonte Tanner in einer Rede am Flughafen.

Die Katastrophenhelferinnen und -helfer landeten gegen 16.30 Uhr mit einer Maschine der Austrian Airlines auf dem Rollfeld in Schwechat. Dort begrüßten Tanner, Ceyhun und Generalstabschef Rudolf Striedinger das AFDRU-Kontingent. Die aus Angehörigen des Bundesheers, der Bergrettung sowie Feuerwehren bestehende Hilfstruppe habe "Großartiges in der Türkei geleistet und den Menschen Hoffnung gegeben", sagte Tanner in ihrer Ansprache. Sie verwies dabei auf neun gerettete Menschen sowie 52 versorgte Verletzte.

In den kommenden Tagen solle das rund 25 Tonnen schwere Equipment des Bundesheeres zurück nach Wien gebracht werden. Die Zelte habe man jedoch der Türkei kostenfrei zur Verfügung gestellt, so das Verteidigungsministerium. Die restlichen zwölf Mitglieder des Teams sollen in den kommenden Tagen nachkommen, hieß es. "