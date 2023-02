Schon mehr als 42.000 Erdbeben-Tote

Das große Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist nun 10 Tage her. Offiziell sind bisher mehr als 42.000 Menschen gestorben, die meisten davon in der Türkei. Es gibt aber noch viele Vermisste. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind 1,6 Millionen Menschen in Notunterkünften. 600.000 Menschen wurden evakuiert.

Die Rettungskräfte finden fast nur noch Tote. Es gibt aber immer noch Berichte über Rettungen. In der türkischen Stadt Antakya befreiten Feuerwehrleute einen 13-jährigen Buben. Auch ein 17-jähriges Mädchen wurde lebend gerettet.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

