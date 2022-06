Wie es für Teamchef Ralf Rangnick und den ÖFB nun weitergeht

„Die Spiele haben gezeigt, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im September.“ Das hat er der Mannschaft auch in einer fünfminütigen Ansprache in der Kabine noch mitgeteilt. Die Österreicher sind zum Abschluss der Nations League am 22. September in Paris bei den Franzosen zu Gast, drei Tage später kommt das kroatische Team nach Wien.