Rapid-Matchwinner Kara: "Unglaublich, wie Ercan einschlägt"

Als Neuzugang Ercan Kara im Jänner ins Trainingslager in die Türkei nachgereist war, staunten die Rapidler über den neuen Mittelstürmer. Obwohl erst seit Saisonbeginn Profi, war der 200.000-Euro-Mann aus Horn gleich auf und neben dem Feld laut.

"Maierhofer 2.0" war im ersten KURIER-Bericht über den Brecher zu lesen, der beweisen wollte, dass er viel zu lange im Amateurfußball festgesteckt war.

„Unglaublich, wie der Ercan einschlägt. Ich freue mich sehr für ihn. Er will in jedem Training am liebsten die Tornetze zerschießen und ist ein echter Goalgetter“, lobt Abwehrchef Max Hofmann den 24-Jährigen.