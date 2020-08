Nach 20 Jahren: Warum Messi dem FC Barcelona den Rücken kehrt

Kaum hatte sich die Nachricht vom Abschied von Lionel Messi verbreitet, da zog es die Fans des FC Barcelona auf die Straßen. Zu Hunderten versammelten sie sich zu später Stunde am Estadio Camp Nou und stimmten Gesänge auf den Superstar an. "Messi quedate, nosostros te queremos" war da immer wieder zu hören:

"Messi bleib’, wir lieben dich!"

Doch der 33-Jährige wird sich nicht mehr umstimmen lassen. Nicht durch Kundgebungen und Lobeshymnen, und schon gar nicht durch ein neues lukratives Angebot des FC Barcelona. Die Entscheidung, seinem Herzensverein nach zwei Jahrzehnten Adios zu sagen, dürfte in ihm über Monate gereift zu sein. Dabei schien gerade für Lionel Messi das Vereinsmotto des FC Barcelona so treffend zu passen: Més que un club steht in großen Lettern auf der Tribüne des Nou Camp-Stadions. Mehr als ein Verein.

Barcelona als Heimat

Tatsächlich war Barca für Messi mehr als nur ein Klub, er war eine Heimat, seit er im Alter von 13 Jahren zusammen mit den Eltern und seinen drei Geschwistern aus Argentinien nach Barcelona gekommen war. Der Klub bezahlte ihm damals eine notwendige Hormonbehandlung, ohne die Lionel Messi möglicherweise nie der Lionel Messi geworden wäre, wie ihn nun die ganze Welt kennt und bestaunt.

Es muss also einiges vorgefallen sein, dass Lionel Messi nun auf seine alten Tage den Klub verlässt, dem einerseits er so viel zu verdanken hat und den er andererseits so geprägt hat wie kein anderer.