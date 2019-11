Lionel Messi: Eine Legende in Zahlen

Am 16. Oktober 2004 gab Superstar Lionel Messi sein Profidebüt für den FC Barcelona. Am 27. November 2019 bestritt der 32-jährige Argentinier sein 700. Pflichtspiel für Barcelona, das 140. in der Champions League. Nur Xavi hat bis dato noch mehr Spiele für Barcelona absolviert (767). Aber dieser Rekord wird wohl nicht halten, wenn sich Messi nicht ernsthaft verletzt.

In der Saison 2011/2012 hat er es auf 60 Pflichtspiele für Barcelona gebracht, in weiteren acht Saisonen waren es jeweils 50 und mehr. Sein Vertrag bei Barcelona läuft bis 2021. Im Mai soll er Neymar in einem Telefonat gesagt haben, dass dieser in zwei Jahren den Staffelstab übernehmen solle. Die Story über sein Verfallsdatum von France Football wurde allerdings von Messis Umfeld dementiert.