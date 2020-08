Warum Messi sich per "Fax" von Barcelona verabschiedete

Messi möchte bekanntlich die Ausstiegsklausel nutzen, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag zum Ende jeder Saison aufzulösen. Diese endete zwar offiziell am 31. Mai, aufgrund der Verlängerung der Saison durch die Coronavirus-Krise argumentieren allerdings seine Anwälte, dass auch diese Frist verlängert werden sollte. Demnach hätte die Saison eigentlich erst mit dem Champions-League-Finale am Sonntag geendet. Also am 23. August.

Mit Burofax ist Messi nun möglich zu beweisen, dass er Barcelona zu einem bestimmten Zeitpunkt mitgeteilt hätte, seinen Vertrag auflösen zu wollen. Angeblich soll dies schon am 20. August passiert sein, also drei Tage vor dem Endspiel. Sollte das Ganze vor Gericht gehen, könnten seine Anwälte damit zeigen, dass Barca über Messis Entscheidung informiert wurde. Der Klub könnte also nicht argumentieren, dass sie das Schreiben gar nicht oder zu spät erhalten hätten.