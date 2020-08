1:0 in Zagreb: Rapid fixiert zumindest die Europa League

Rapid hat es geschafft: Mit einem 1:0 in Zagreb wird Lok in der 2. Runde der Qualifikation zur Champions League ausgebremst. Für die Hütteldorfer steht fest, dass die lukrative Teilnahme an einer Gruppenphase fixiert ist. Ob es die Europa League wird oder gar die Königsklasse, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Fest steht, dass es das ungewöhnlichste Europacup-Spiel der langen Vereinsgeschichte war. Ercan Kara, erst seit einem Jahr Profi, seit sieben Monaten bei Rapid, wurde zum Millionenmann. Doch dort, wo die grünen Emotionen sonst explodiert wären, gab es Gedanken an Abstandsregeln und nur vereinzeltes Klatschen.