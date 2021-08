Nach Alaba-Abgang: Holen die Bayern ÖFB-Star Sabitzer aus Leipzig?

Marcel Sabitzer ist nicht erst seit seinem starken Auftritt bei der Fußball-EM ein begehrtes Transfer-Ziel vieler Top-Klubs. In den letzten Wochen wurde der 27-Jährige etwa mit dem AC Milan und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. "Sollen sie schreiben, was sie wollen", sagte der ÖFB-Star im Laufe der Europameisterschaft zu den Wechselgerüchten.