Nach Corona-Infektion: Alaba bei Real Madrid zurück im Training

David Alaba hat am Dienstag sein erstes Mannschaftstraining mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid nach überstandener Corona-Infektion absolviert. Der positive Test des ÖFB-Teamspielers war am 28. Juli vermeldet worden. Weitere Angaben hatte der Klub nicht gemacht. Zuvor hatte bei Real auch schon Stürmer Karim Benzema einen positiven Coronatest abgegeben. Die neue Saison in der spanischen Liga startet am 13. August.