Nach 1:1: So schafft es Salzburg noch ins CL-Achtelfinale

Nach zwei Niederlagen in Liverpool (3:4) und daheim gegen Napoli (2:3) kam Salzburg zum ersten Remis in der Champions League in der Ära Red Bull. Erling Braut Haaland brachte die Gäste aus einem Foulelfmeter schon in Minute 11 in Führung, Neapel glich kurz vor dem Ende einer spektakulären ersten Halbzeit aus.

Was bedeutet das 1:1 für Salzburg? Wie könnte man doch noch den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League fixieren? Oder wie qualifiziert man sich zumindest für das Sechzehntelfinale der Europa League?