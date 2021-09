Mit vielen Fans, aber nicht der stärksten Rapid-Elf gegen West Ham

Erinnerung an Mailand

Vor zwei Jahren und acht Monaten waren sogar 5.000 Grüne mit in Mailand. Damals kam nach dem 0:1 in Hütteldorf im San Siro mit einem 0:4 im Sechzehntelfinale der Europa League das erwartbare Aus. Einige der Fans hatten sich geärgert, dass Didi Kühbauer nicht alle Stammspieler aufgeboten hatte. Aus Rücksicht auf den drei Tage später angesetzten Frühjahrsstart in der Liga gegen Salzburg saß etwa Kapitän Stefan Schwab auf der Bank.

Der Meister wurde dann zwar 2:0 bezwungen, der Kampf um die Top-6 blieb aber erfolglos.

Auch Donnerstagabend wird nicht die stärkste Elf einlaufen. Kühbauer betont zwar, „dass wir alles unternehmen, um in einem sicher intensiven Spiel zu bestehen“, aber die Krise in der Bundesliga hat die Prioritäten verschoben.