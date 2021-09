Nach dem 2:1 von Rapid bei der Admira: "Ein dreckiges Spiel"

Nach dem 1:2 in der Meisterschaft gelang Rapid mit dem 2:1 n.V. in der zweiten Cuprunde die Revanche an der Admira. Rapid steht im Achtelfinale und träumt vom Finaleinzug. "Das Finale ist jetzt drinnen und dann kann alles passieren", sagt Trainer Dietmar Kühbauer.

Doch der Sieg bei der Admira war ein hartes Stück Arbeit. "Wir haben es uns leider nicht ersparen können, dass wir das Spiel schon nach 90 Minuten beenden. Wir haben das Spiel kontrolliert bis auf die ersten Minuten, in denen wir noch nicht die richtige Ordnung gehabt haben. Wir sind verdient in Führung gegangen und haben bis auf die Chance beim Gegentor wenig zugelassen. Es passt zu unserer Situation derzeit, dass du daraus gleich ein Tor bekommst."