In seinen drei Jahren als Rapid-Trainer hat Didi Kühbauer nie mehr als drei Pflichtspiele in Folge verloren. Dabei bleibt es auch. In der zweiten Cup-Runde musste Rapid in der Südstadt gegen die Admira allerdings in die Verlängerung, um aufzusteigen.

Dabei hatten die Admiraner im Pokal nach fünf Erfolgen in Serie sogar eine positive Bilanz. Zuletzt jubelten die Grünen 1985 (!) gegen die Südstädter im Cup. 36 Jahre später bringt das 2:1 etwas Ruhe in Grün – aber am Sonntag kommt schon Sturm.

Grüne Rückkehrer

Kühbauer hatte nicht nur Kapitän Hofmann in die Mannschaft rotiert, sondern konnte auch wieder auf Ljubicic und Fountas zurückgreifen. Aiwu vertändelte gegen seine früheren Kollegen am nun eigenen Strafraum den Ball, Kronberger vergab die erste Chance (2.).

Nach einem Hofmann-Fehlpass war das 1:0 ganz nah, aber Aiwu konnte gleich zwei Mal vor der Linie gegen Kronberger retten (8.). Das Admira-Pressing ging weiter und brachte einen Freistoß aus 20 Metern. Zwölf Tage zuvor Kerschbaum hatte noch perfekt getroffen, diesmal ging der Ball in die Mauer.