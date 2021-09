2G-Regel: Rapid erwartet Besucherrückgang - Boykott im Block West?

"Haben 1G erwartet"

Im Handball sind die Fivers Margareten von der 2G-Regelung betroffen, West Wien spielt in der Südstadt außerhalb der Wiener Gemeindegrenze. "Für uns wird sich nicht wahnsinnig viel ändern", sagte Fivers-Manager Thomas Menzl zur APA. "Eigentlich haben wir schon 1G erwartet." Der Klub will nun auch Wankelmütige in ihrer Entscheidung unterstützen. Jeder, der sich am Donnerstag beim Impf-Bus in Margareten impfen lasse, bekomme zwei Freikarten, erklärte Menzl.

Die in der ICE Hockey League engagierten Capitals erwarten einen "weiteren Zuschauer-Rückgang, verbunden mit beträchtlichen Einnahmenausfällen". Bereits zuvor war der Club mit sinkendem Zuschauer-Zuspruch konfrontiert gewesen, sei es aus Sorge vor einer Covid-Ansteckung oder der Weigerung einer "nicht unwesentlichen Gruppe an Fans", Covid-Maßnahmen (etwa Erbringung eines 3G-Nachweises) auf sich zu nehmen, hieß es auf Anfrage. In der corona-bedingten Abbruch-Saison 2019/20 waren im Schnitt rund 5.000 Zuschauer (weitgehend Grunddurchgang) zu den Heimspielen gepilgert.