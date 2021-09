Neue Corona-Regeln: 2G gilt auch für Rapid- und Austria-Fans

In Wien gelten ab 1. Oktober strengere Corona-Maßnahmen. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bekannt. So muss etwa künftig beim Besuch in Lokalen der Nachtgastronomie sowie von Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben.

Diese neuen Regelungen haben auch Auswirkungen auf den Sport in Wien, besonders naürlich den Fußball. Denn somit dürfen auch bei Heimspielen von Rapid und Austria nur mehr jene Zuschauer ins Stadion, die geimpft oder genesen sind. Das betrifft somit etwa bereits das Heimspiel Rapids gegen die WSG Tirol am 3. Oktober. Die Austria hat zumindest noch bis 16. Oktober, also bis nach der Länderspielpause, Schonfrist, ehe das nächste Heimspiel gegen die Admira folgt.