ÖFB-Teamkader: Foda verzichtet auf Rapid-Stürmer Kara

Franco Foda hat seinen Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele auf den Färöern (9. Oktober) und in Kopenhagen gegen den Gruppenersten Dänemark (12. Oktober) bekannt gegeben.

Für das "nordische Doppel" setzt der Deutsche auf alt-bekannte Gesichter, Sabitzer, Lazaro und Onisiwo kehren wieder in den Kader zurück. Auf Rapid-Stürmer Ercan Kara verzichtet der Teamchef jedoch.

"Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, daher wollte ich Wert auf Kontinuität legen. Im Prinzip vertrauen wir den Spielern, die bei der EM begeistern konnten."

Das Ziel für die kommenden Aufgaben? "Bevor wir in Dänemark spielen, müssen wir auf die Färöer. Wir sind gewarnt, weil Dänemark erst in der 85. Minute das Siegestor gelungen ist. Wir müssen von der ersten Sekunde an hoch konzentriert sein. Wir müssen dort unbedingt gewinnen."

Bezüglich seiner Person gab es zuletzt ein Telefongespräch mit dem designierten ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich. "Der Inhalt bleibt unter uns." Milletich beauftragte Sportdirektor Peter Schöttel, sich um Alternativen umzusehen. Dieser hat schon die ersten Gespräche geführt...

Der Teamkader:

Tor: Daniel Bachmann (Watford/9 Länderspiele), Heinz Lindner (FC Basel/28), Alexander Schlager (LASK/6)



Abwehr: David Alaba (Real Madrid/88 Länderspiele/14 Tore), Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad/96/2), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/62/4), Philipp Lienhart (SC Freiburg/7/0), Stefan Posch (TSG Hoffenheim/12/1), Christopher Trimmel (Union Berlin/16/0), Andreas Ulmer (Salzburg/28/0)



Mittelfeld: Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim/17/6), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim/29/1), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/57/0), Florian Kainz (1. FC Köln/18/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/16/1), Valentino Lazaro (Benfica Lissabon/32/3), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/0), Marcel Sabitzer (Bayern München/54/8), Louis Schaub (1. FC Köln/25/6), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld/30/5)



Angriff: Marko Arnautovic (FC Bologna/94/29), Yusuf Demir (FC Barcelona/3/0), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/31/5), Karim Onisiwo (FSV Mainz/12/1)