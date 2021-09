Der Unbesiegbare: Trainer Jaissle lässt Salzburg träumen

Rangnick als Mentor

Ulmer ist übrigens zwei Jahre älter als sein Chef. Für Jaissle kein Problem, wie er schon zu Beginn seiner Amtszeit klarstellte: „Ich glaube, wenn man für klare Werte und Prinzipien steht, dann spielt das Alter keine Rolle. Dann ist es eine natürliche Autorität, eine Form des Respekts, den man füreinander hat.“

Warum er seine Spielerkarriere schon im Alter von 26 Jahren beenden hat müssen, ist schnell erklärt: Verletzungspech. Doch davon ließ sich der einmalige deutsche U21-Teamspieler (1:1 in Irland an der Seite von Manuel Neuer, Jerome Boateng und Sami Khedira) nicht aus dem Konzept bringen. Er vollzog den fliegenden Wechsel ins Trainergeschäft, schnupperte in Leipzigs Nachwuchs erstmals Red-Bull-Luft. Via Bröndby kam er nach Salzburg, wo er im Sommer vom FC Liefering befördert wurde. Als größte Förderer nennt er Ralf Rangnick und Alexander Zorniger, unter dem er Co-Trainer in Bröndby war.

Jetzt ist Jaissle der jüngste Trainer der 32 aktuellen Champions-League-Teilnehmer, darf davon träumen, Salzburg erstmals in die K.o.-Phase der Königsklasse zu führen. Nach dem 1:1 in Sevilla ist alles offen, da auch der heutige Gegner mit einem Remis gegen Wolfsburg startete (0:0).