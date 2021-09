Salzburg im Siegesrausch, Torfestivals bei WSG Tirol und Klagenfurt

Red Bull Salzburg hat auch das neunte Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte am Samstag in Wolfsberg den WAC mit 2:0 und führt vor der Sonntag-Partie von Verfolger Sturm Graz in Wien gegen Rapid zehn Punkte vor den Steirern.

Die WSG Tirol feierte mit einem 4:2 gegen die SV Ried den ersten Saisonsieg und gab zumindest für einen Tag die Rote Laterne an den LASK ab. Aufsteiger Austria Klagenfurt siegte in Altach mit 4:0 und schob sich auf Rang drei vor. Die neunte Runde wird am Sonntagnachmittag mit den Partien LASK - Admira und Hartberg - Austria Wien (beide 14.30 Uhr) fortgesetzt, den Abschluss bildet die Partie Rapid - Sturm (17 Uhr).

SCHAUPLATZ WOLFSBERG

Die Zahlen sprechen Bände. Salzburg feierte beim 2:0 in Wolfsberg den 14. Sieg in dieser Saison, den achten vollen Erfolg in der Ferne. Der Meister zieht in der Liga einsam an der Spitze seine Kreise und präsentierte sich gerüstet für das kommende Abenteuer in der Champions League gegen Lille.