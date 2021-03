Mit Offensive ins Derby: Rapid will gewinnen, die Austria muss

Beinahe wäre bei der Austria das 332. Wiener Derby am Sonntag gegen Rapid thematisch untergegangen. Viel zu sehr waren die Violetten in dieser Woche mit der Präsentation des neuen strategischen Partners beschäftigt. Nach der erfolgten Vorstellung, die den handelnden Personen wieder ein Leuchten in die Augen zauberte, als das neue Aufsichtsratsmitglied Luka Sur von Titeln und der Champions League sprach, zog trotz Insignia der Alltag nach Favoriten ein.

„In den letzten Wochen haben wir uns in eine Situation gebracht, in der die Chance auf die Top 6 noch lebt“, meint Trainer Peter Stöger. Zwar warten mit Rapid, Sturm und dem WAC drei Brocken, dessen ist man sich bewusst, „doch wir haben es beinahe selbst in der Hand“. Vorausgesetzt, man feiert Siege – sechs Punkte fehlen auf die magische Marke von 30 Zählern nach 22 Runden.