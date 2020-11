"Missverständnis": Cavani bereut rassistischen Tweet

Torjäger Edinson Cavani von Manchester United entschuldigte sich dafür, dass er in einem Instagram-Post einen spanischen Begriff für Schwarze („negrito“) verwendet hatte. Der Uruguayer sagte am Montag, dies sei als liebevoller Gruß gedacht, er sei gegen jeden Rassismus. Der englische Fußballverband FA untersucht derzeit den Post Cavanis, nachdem er am Sonntag beim 3:2-Sieg seines Teams in Southampton zweimal getroffen hatte.

„Das Letzte, was ich tun wollte, war, irgendjemanden zu beleidigen“, schrieb Cavani. „Ich bin völlig gegen Rassismus und habe die Nachricht gelöscht, als klar wurde, dass sie anders interpretiert werden kann.“ United teilte mit, Cavani sei informiert worden, dass seine Botschaft „falsch interpretierbar“ und als abfällige Bezeichnung angesehen wird.

Die Regularien der FA sehen für rassistische Bemerkungen eine Sperre von mindestens drei Spielen vor. United verteidigte Cavani auch, weil das Wort „negrito“ in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien habe.