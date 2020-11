Schlimme Bilanz: Minus von 18,88 Mio. Euro bei Austria Wien

Die Corona-Krise hat die Wiener Austria schwer getroffen: Wie der Bundesligist am Montag in einer Aussendung bekanntgab, verzeichnete der Verein in der Saison 2019/20 ein Minus von 18,884 Millionen Euro.

"Grund für das negative Jahresergebnis, insbesondere für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von -11.903 TEUR, sind schmerzliche Einmaleffekte, ohne die das operative Ergebnis positiv wäre", heißt es in dem Schreiben, das an die Presse ging. "Aus kaufmännischer Vorsicht mussten ein nationaler und ein internationaler Großsponsor wertberichtigt werden. Eine mögliche Einbringung dieser beider Forderungen wurde durch die COVID-19-Krise deutlich erschwert. Diese zwei Einzelwertberichtigungen ergeben eine Summe im zweistelligen Millionenbereich".