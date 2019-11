Drei Vereine im Minus: Die Finanzen der Bundesligaklubs

Am Freitag-Nachmittag veröffentlichte die Bundesliga die Geschäftszahlen für die zurückliegende Saison der Vereine in den höchsten beiden Spielklassen. Die Bilanz liest sich vor allem für Serienmeister Red Bull Salzburg mehr als erfreulich. So machte der Titelverteidiger in der Saison 2018/19 mehr als 23 Millionen Euro Gewinn. Ebenfalls im Millionenbereich wieder finden sich die - zurzeit mit finanziellen Sorgen kämpfende - Wiener Austria (Rund 2,2 Millionen Euro) sowie der LASK (1,25 Millionen).

Drei Bundesligisten verzeichneten hingegen einen Verlust. Am schlimmsten fällt die Bilanz bei der Admira aus: Die sich aktuell im Abstiegskampf befindenden Niederösterreicher schrieben ein Minus von 389.000 Euro. Ebenfalls in die rote Zahlen rutschten der WAC (-141.000) und Mattersburg (-44.000).