Rapid: Großer Umsatz, kleiner Gewinn

Rapid hat am Donnerstag den Geschäftsbericht für das Jahr 2018/19 veröffentlicht. Zum siebenten Mal in Folge konnten die Hütteldorfer ein positives Ergebnis erzielen. In dem besagten Zeitraum wurden Umsatzerlöse in der Höhe von rund 50,7 Millionen Euro erwirtschaftet und ein Gewinn von 179.989 Euro verbucht. Das gab der Bundesligist in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Rekordumsatz, der bislang aus der Saison 2015/16 resultierte (mit hohen Transfereinnahmen sowie Champions-League-Qualifikation und acht Europa-League-Spielen im Ernst-Happel-Stadion), konnte um exakt zwei Millionen Euro übertroffen werden.

Auch das Eigenkapital wurde erhöht: Per 30. Juni 2019 betrug dieses rund 15,1 Millionen Euro, was einem historischen Höchstwert entspricht.