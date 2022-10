Matthäus, Feldhofer & Co.: Diese Rapid-Trainer überlebten kein Jahr

Als Ferdinand Feldhofer am 29. November 2021 den Trainer-Job beim SK Rapid antrat, hatte er große Pläne und Ambitionen. Nach nicht einmal einem Jahr ist der Steirer schon wieder Geschichte und reiht sich damit ein in eine prominente Schar an Trainern, die in der jüngeren Vergangenheit in Hütteldorf ebenfalls rasch von ihrem Stuhl gepurzelt waren.