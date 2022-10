Feldhofer hat sich verabschiedet, Barisic springt als Rapid-Trainer ein

Feldhofer wusste seit dem Aus gegen Vaduz, dass sein Stuhl wackelt. Nach dem 1:3 gegen den WAC mit dem Offenbarungseid in Hälfte eins könnten sich die Verantwortlichen nicht einigen, was am besten zu tun sei. Einen neuen Cheftrainer will das scheidende Präsidium nicht mehr bestellen.

Pech bei letzter Chance

Nach dem 0:1 gegen die Austria sollte Feldhofer noch eine letzte Chance bekommen. Er richtete die Mannschaft in Ried stärker auf Kombinationsfußball aus. So wird es auch unter Barisic sein.

Dass das 0:1 in Ried höchst unglücklich war, konnte den scheidenden Chefcoach nicht mehr retten. Am Sonntag werden sich Feldhofer und der Verein über den Trainerwechsel äußern.