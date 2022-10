Feldhofer nach Aus als Rapid-Coach: "Von Start weg nur Druckspiele"

Am Sonntagvormittag war die kurze Ära von Ferdinand Feldhofer dann auch hochoffiziell zu Ende. In einer Presseerklärung gab der SK Rapid um 10 Uhr die Trennung bekannt. Der steirische Coach hatte sich bereits am Samstagabend nach der 0:1-Niederlage in Ried von seiner Mannschaft verabschiedet.