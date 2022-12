WM-Sensation Marokko: Das Team, das in Katar die Herzen eroberte

Der marokkanische WM-Traum ist ausgetrĂ€umt. Das Wunder von Doha wurde trotz aller Euphorie, aller Hoffnung und aller Gebete nicht wahr. Marokko spielt am Samstag um Platz drei statt im Finale am Sonntag um den Weltmeistertitel. „Du kannst eine Weltmeisterschaft nicht mit Wundern gewinnen, sondern nur mit harter Arbeit“, sagte Teamchef Walid Regragui nach der 0:2-Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich. Doch er fĂŒgte hinzu: „Und hart zu arbeiten ist, was wir auch in Zukunft machen werden.“

Die Marokkaner hatten das Turnier mit einem ĂŒberraschenden 0:0 gegen Kroatien begonnen und wurden innerhalb weniger Wochen zu Idolen einer ganzen Generation. Sie gewannen die Gruppe, in der Kroatien und Belgien vorab als sichere Aufsteiger galten, siegten sich in der K.-o.-Phase durch Spanien und Portugal und begegneten dem amtierenden Weltmeister im Halbfinale phasenweise auf Augenhöhe.