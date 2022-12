Frankreich schlägt Marokko und darf vom großen WM-Coup träumen

Nun kommt es am Sonntag erstmals zu einem WM-Finale der zweifachen Titelträger Frankreich und Argentinien. Getroffen haben einander die beiden Fußball-Großmächte bei einer Endrunde aber schon dreimal. Zuletzt gewannen die Franzosen 2018 im Achtelfinale in einer packenden Partie 4:3, 1978 siegte Argentinien auf dem Weg zum ersten Titel in der Vorrunde 2:1. Und wer kann sich nicht an den 1:0-Sieg der Argentinier bei der WM 1930 erinnern? Gewinnen die Franzosen, wären sie das dritte Team, das den Titel verteidigt. Dies gelang bereits 1938 Italien und 1962 Brasilien.