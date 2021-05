Schopp oder Schmid? Zweikampf um den Austria-Trainerposten

Der Fokus ist also auf das Halbfinalduell mit den Hartbergern gerichtet. "Vom Spiel her wäre es gut, wenn wir es so anlegen wie in den ersten 60 Minuten in Ried. Mit einem Auftritt wie in den letzten 20 Minuten können wir uns die Reise nach Hartberg sparen", ist sich Stöger sicher. Der Sieger des Duells spielt dann am Donnerstag (19 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) in Hin- und Rückspiel gegen den Fünften der Meistergruppe, also den WAC.