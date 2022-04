Vor ManCity gegen Liverpool: Warum Fußball immer langweiliger wird

Berechenbarkeit und Langeweile

Doch so spannend der Meisterkampf, so vorhersehbar sind oft die anderen Partien. In der laufenden Meisterschaft hat Manchester City 23 von 30 Spielen gewonnen, Liverpool 22. Die Marktwerte der beiden Teams kratzen an der Milliarde (ManCity: 959,3 Mio., Liverpool 900,5 Mio. Euro). City ist nicht nur amtierender Meister, sondern hat von den letzten zehn Meisterschaften fünf gewonnen, dreimal mit Guardiola. Spielen er oder Klopp gegen andere Teams, steht der Sieger oft schon im Voraus so gut wie fest.

Ist Fußball also insgesamt langweiliger geworden?

Diese Frage stellten sich zwei britische Forscher in Oxford. Taha Yasseri und Victor Martins Maimone analysierten 88.000 Spiele aus den elf besten Ligen seit 1993 und kamen zu der simplen Antwort: Ja. "Fußball ist zumindest berechenbarer geworden", sagt der Studienautor, Soziologe Taha Yasseri, zum KURIER. Je mehr sich die Analyse der Gegenwart näherte, desto einfacher war vorherzusagen, wer die Partien gewinnen würde. "Der Turning Point lag irgendwo zwischen 2005 und 2006, als europäische Klubs immer stärker kommerzialisiert wurden."

Die Ungleichheit wuchs: "Stärkere Teams werden stärker, schwächere Teams schwächer." Aus Erfolgen wird mehr Geld lukriert, mehr Werbeeinnahmen und Merchandise. Für diese Klubs ist es in der Folge einfacher, bessere Spieler zu kaufen oder zu rekrutieren, dadurch mehr Spiele zu gewinnen und so wiederum mehr Geld zu verdienen.