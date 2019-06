Jürgen Klopp: Der Rockstar unter den Trainern

Ihn auf seine Sprüche zu reduzieren, geht aber nicht. In der Tat beweist der gebürtige Stuttgarter seit mehr als 15 Jahren eindrucksvoll und konsequent, wie akribisch und gewieft seine Arbeit angelegt ist. Klopp zerlegt ein Fußballspiel in all seine Bestandteile, um so für seine Teams perfekte, maßgeschneiderte Erfolgsstrategien zu entwerfen.

Das ist ihm einst in Mainz gelungen, 2004 führte er den Klub, bei dem er selbst elf Jahre als Spieler aktiv war, in die Bundesliga und in den UEFA-Cup. Vor einem Spiel mit den Mainzern gegen die Bayern versicherte er: „Wir treten hier nicht mit vollen Hosen an, ich habe extra nochmal nachgeschaut.“

Die Draufgänger

Auch später in Dortmund hatte Klopp aus der finanziellen Not eine Jugend gemacht und gezielt Talente gefördert und gefordert. Genau die seien in der Lage, sein laufintensives Spiel umzusetzen, erklärte Klopp. Die jungen Wilden von Dortmund legten in einem Spiel gemeinsam bis zu 120 Kilometer zurück.

„Die Frage ist: Akzeptiert man, dass man nicht automatisch besser ist? Oder wehrt man sich? Dann muss man sich auch mehr anstrengen“, sagte Klopp zu seinem Stil. „Man braucht aber auch die richtigen Charaktere dafür.“ Klopp will begeistern, Spektakel bieten, dynamischen Fußball spielen lassen.