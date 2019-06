Frühes Elfertor, späte Erlösung: Liverpool holt den CL-Titel

Liverpool passiv

Für Tottenham war es das 13. Spiel in der Champions League in dieser Saison. Und bei keinem waren sie mit einer Führung in die Kabinen gegangen. Vielleicht waren sie deshalb noch nicht hektisch. Zumal sie die erste Halbzeit oft den Ball gehabt hatten. Sehr oft. Liverpool hatte nur 38 Prozent Ballkontakt, so wenig wie kein anderer Champions-League-Sieger. Mit Ausnahme von Chelsea 2012 beim Erfolg in München. Und der Prozentsatz sank immer weiter.