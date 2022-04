Klopp vor Duell mit ManCity: "Spielen gegen das beste Team der Welt"

Manchester City und Liverpool haben am Dienstag in der Champions League einmal mehr unter Beweis gestellt, dass beide Teams an der Spitze im weltweiten Klubfußball stehen. WĂ€hrend die Reds nach ihrem 3:1-Erfolg im Viertelfinalhinspiel bei Benfica Lissabon wohl mit der Halbfinalplanung beginnen können, fuhr der Premier-League-Rivale einen verdienten 1:0-Erfolg gegen ein wie ĂŒblich unbequemes Atletico Madrid ein. Am Sonntag treffen beide Teams nun im Liga-Schlager aufeinander.