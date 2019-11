Maldini junior steht erstmals im Aufgebot des AC Milan

Nun ist die dritte Generation der Maldinis am Ball. Daniel Maldini, hochveranlagter 18-jähriger Mittelfeldspieler, wurde an diesem Wochenende erstmals in den Profikader des AC Milan berufen und könnte bereits an diesem Samstag sein Debüt in der Serie A feiern. Die schwächelnden Mailänder treffen auf Napoli.