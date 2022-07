Männer-Bundesliga-Coaches trauen ÖFB-Frauen EM-Aufstieg zu

Harter Auftakt

Schon zum Auftakt wartet im ausverkauften Old Trafford Stadium gegen die als klarer Favorit ins Match gehenden Gastgeberinnen am Mittwoch ein absolutes Highlight. "Der Fußball hat schon oft bewiesen, dass man nicht Favorit sein muss, um Spiele zu gewinnen", betonte WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger. Der Tiroler traut der Fuhrmann-Truppe trotz zweier "extrem hart zu knackender" Gegner "viel" zu. Geht es nach Peter Pacult, so hat das Auftaktspiel für den weiteren Turnierverlauf eine große Bedeutung. "Ich hoffe, dass sie gut in das Turnier starten, dann ist der Einzug in die K.o.-Phase möglich", sagte der Klagenfurt-Coach.

Danach wartet am 11. Juli EM-Neuling Nordirland und am 15. Juli zum Gruppe-A-Abschluss der zweifache Europameister Norwegen. "Österreich ist definitiv in der Lage zu überraschen. Vor allem gegen Nordirland und Norwegen ist sicherlich einiges drinnen und aufgrund der Stabilität des Teams traue ich ihnen vieles zu", verlautete Altachs Sportlicher Leiter Werner Grabherr. Doch nicht alle sehen das so. Aufgrund zweier "schwerer Brocken" werde es laut Salzburgs Matthias Jaissle nicht einfach, die Gruppe zu überstehen. Für LASK-Coach Dietmar Kühbauer wäre der Aufstieg angesichts der Ausgangslage ein "großer Erfolg".

Am 15. Juli startet bereits die Männersaison mit der ersten ÖFB-Cup-Runde, die Liga dann am 22. Juli. Für die Coaches ist das Frauen-Turnier daher klarerweise nur ein Randthema aufgrund der eigenen Verpflichtungen bei den Clubs. Der Großteil wollte sich aber trotzdem zumindest die eine oder andere Partie live im TV anschauen, Schmidt etwa das Eröffnungsspiel. "Das ist fix in meinem Kalender eingetragen", gab der Steirer preis.