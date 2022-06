Vom Hoffen und Träumen

Das österreichische Team wird die Euro eröffnen. In Old Trafford, der Heimstätte von Manchester United, geht es am 6. Juli gegen die Gastgeberinnen. Das Stadion, von Manchester-Legende Bobby Charlton liebevoll „Theater of dreams“ genannt, wird mit mehr als 70.000 Zuschauern randvoll sein. Lisa Kolb kommt ins Schwärmen: „Vor so vielen Leuten zu spielen und bei so einem Ereignis dabei zu sein, ist der Traum eines jeden kleinen Mädels, das mit dem Fußballspielen beginnt.“

Nach dem Auftaktspiel warten Nordirland und Norwegen. Das sportliche Ziel für das Turnier werde noch zu definieren sein, sagt Wienroither: „Wir hoffen, uns mit einer guten Leistung zu belohnen.“ Eines ist für sie jedenfalls wichtig: „In einer Zeit, in der so viel Negativität herrscht, möchten wir für Werte wie Toleranz, Offenheit, Akzeptanz stehen.“