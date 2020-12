Lizenzen in der Bundesliga: "Wir wünschen der Austria alles Gute"

„Das ist eine mutige Entscheidung. Aber genau zu diesem Mut gratuliere ich. So soll es sein: Wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, wo der Verein steht, was möglich ist und was eben nicht.“

Nur drei freie Termine

Beschlossen wurde der Rahmenterminplan für die Saison 2021/’22. Es bleiben Corona-bedingt nur drei freie Spieltermine für Verschiebungen oder sonstige unerwartete Ereignisse.

Los geht’s am 16. Juli 2021 mit dem ÖFB-Cup. Die Bundesliga startet am 23. Juli. Die Winterpause dauert von 13. Dezember ’21 bis 10. Februar 2022. Zu Ende gehen wird die Saison, die mit Zuschauern erhofft wird, am 21. Mai 2022.