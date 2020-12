Kärnten ist ein Wahnsinn: Die Parallele zwischen WAC und Rapid

Nicht nur wegen der Europacup-Erfolge sind die Ansprüche im Lavanttal mittlerweile so hoch, dass die Teilnahme an der Meistergruppe erwartet wird.

So wie 2018

Verblüffend wirken die Parallelen zur Lage von Rapid vor zwei Jahren: Damals lagen die Hütteldorfer meist einige Punkte unter dem ominösen Liga-Strich. In der Europa League gab es am fünften Spieltag einen unerwarteten Sieg – in Moskau. Beim großen Finale hätte ein Punkt gereicht – und es folgte ein 1:0-Heimsieg gegen einen Traditionsverein. Bei Rapid waren es 2018 die Rangers, für den WAC Feyenoord.

Die Top 6 gingen sich für die Grünen aber nicht mehr aus.